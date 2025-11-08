Harga Booshi Hari Ini

Harga live Booshi (BOOSHI) hari ini adalah $ 0.0000053, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOOSHI ke USD saat ini adalah $ 0.0000053 per BOOSHI.

Booshi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,959, dengan suplai yang beredar 10.00B BOOSHI. Selama 24 jam terakhir, BOOSHI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0005311, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000525.

Dalam kinerja jangka pendek, BOOSHI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Booshi (BOOSHI)

Kapitalisasi Pasar $ 52.96K$ 52.96K $ 52.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.96K$ 52.96K $ 52.96K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 9,999,950,200.0 9,999,950,200.0 9,999,950,200.0

