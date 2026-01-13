Harga Bull Coin Hari Ini

Harga live Bull Coin (BULL) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BULL ke USD saat ini adalah $ 0 per BULL.

Bull Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 126,447, dengan suplai yang beredar 500.00T BULL. Selama 24 jam terakhir, BULL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BULL bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan -1.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bull Coin (BULL)

Kapitalisasi Pasar $ 126.45K$ 126.45K $ 126.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 126.45K$ 126.45K $ 126.45K Suplai Peredaran 500.00T 500.00T 500.00T Total Suplai 500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bull Coin saat ini adalah $ 126.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BULL adalah 500.00T, dan total suplainya sebesar 500000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 126.45K.