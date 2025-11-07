BursaDEX+
Harga live c8ntinuum hari ini adalah 0.03997675 USD. Lacak informasi harga aktual CTM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CTM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CTM

Info Harga CTM

Penjelasan CTM

Situs Web Resmi CTM

Tokenomi CTM

Prakiraan Harga CTM

Logo c8ntinuum

Harga c8ntinuum (CTM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CTM ke USD:

+3.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live c8ntinuum (CTM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:19:02 (UTC+8)

Informasi Harga c8ntinuum (CTM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.00%

+3.58%

-11.33%

-11.33%

Harga aktual c8ntinuum (CTM) adalah $0.03997675. Selama 24 jam terakhir, CTM diperdagangkan antara low $ 0.03758814 dan high $ 0.04007739, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCTM adalah $ 0.11106, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0080516.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CTM telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, +3.58% selama 24 jam, dan -11.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar c8ntinuum (CTM)

Kapitalisasi Pasar c8ntinuum saat ini adalah $ 32.98M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CTM adalah 824.93M, dan total suplainya sebesar 888888360.4576089. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.53M.

Riwayat Harga c8ntinuum (CTM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga c8ntinuum ke USD adalah $ +0.00138334.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga c8ntinuum ke USD adalah $ -0.0080175450.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga c8ntinuum ke USD adalah $ +0.0142887218.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga c8ntinuum ke USD adalah $ +0.002552823095638085.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00138334+3.58%
30 Days$ -0.0080175450-20.05%
60 Hari$ +0.0142887218+35.74%
90 Hari$ +0.002552823095638085+6.82%

Apa yang dimaksud dengan c8ntinuum (CTM)

#c8ntinuum is rewriting the narrative — prioritizing cooperation over competition among blockchains. Multichain powered protocol unleashing unrivaled mechanisms designed to achieve ultimate interoperability, scalability, and long term sustainability. c8ntinuum is the first permissionless Layer 0 protocol that supports multiple layers, enabling trust-minimized and secure multi-chain interoperability through zero-knowledge on-chain light clients.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya c8ntinuum (CTM)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga c8ntinuum (USD)

Berapa nilai c8ntinuum (CTM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda c8ntinuum (CTM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk c8ntinuum.

Cek prediksi harga c8ntinuum sekarang!

CTM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi c8ntinuum (CTM)

Memahami tokenomi c8ntinuum (CTM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CTM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang c8ntinuum (CTM)

Berapa nilai c8ntinuum (CTM) hari ini?
Harga live CTM dalam USD adalah 0.03997675 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CTM ke USD saat ini?
Harga CTM ke USD saat ini adalah $ 0.03997675. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar c8ntinuum?
Kapitalisasi pasar CTM adalah $ 32.98M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CTM?
Suplai beredar CTM adalah 824.93M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CTM?
CTM mencapai harga ATH sebesar 0.11106 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CTM?
CTM mencapai harga ATL 0.0080516 USD.
Berapa volume perdagangan CTM?
Volume perdagangan 24 jam live CTM adalah -- USD.
Akankah harga CTM naik lebih tinggi tahun ini?
CTM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CTM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:19:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting c8ntinuum (CTM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

