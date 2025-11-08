Harga Capizen Hari Ini

Harga live Capizen (CAPI) hari ini adalah $ 0.00002017, dengan perubahan 4.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CAPI ke USD saat ini adalah $ 0.00002017 per CAPI.

Capizen saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,161, dengan suplai yang beredar 999.73M CAPI. Selama 24 jam terakhir, CAPI diperdagangkan antara $ 0.00001869 (low) dan $ 0.00002004 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0004196, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001794.

Dalam kinerja jangka pendek, CAPI bergerak +1.90% dalam satu jam terakhir dan -13.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Capizen (CAPI)

Kapitalisasi Pasar $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K Suplai Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Total Suplai 999,733,374.615121 999,733,374.615121 999,733,374.615121

