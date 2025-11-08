Harga Capybara LULU Hari Ini

Harga live Capybara LULU (LULU) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LULU ke USD saat ini adalah -- per LULU.

Capybara LULU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,457.18, dengan suplai yang beredar 1.00B LULU. Selama 24 jam terakhir, LULU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LULU bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -6.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Capybara LULU (LULU)

Kapitalisasi Pasar $ 16.46K$ 16.46K $ 16.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.46K$ 16.46K $ 16.46K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Capybara LULU saat ini adalah $ 16.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LULU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.46K.