Harga cat girl Hari Ini

Harga live cat girl (CATGF) hari ini adalah $ 0.00005547, dengan perubahan 1.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATGF ke USD saat ini adalah $ 0.00005547 per CATGF.

cat girl saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,521, dengan suplai yang beredar 999.71M CATGF. Selama 24 jam terakhir, CATGF diperdagangkan antara $ 0.00005391 (low) dan $ 0.00005671 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02035891, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005275.

Dalam kinerja jangka pendek, CATGF bergerak +0.92% dalam satu jam terakhir dan -24.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar cat girl (CATGF)

Kapitalisasi Pasar $ 55.52K$ 55.52K $ 55.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.52K$ 55.52K $ 55.52K Suplai Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Total Suplai 999,706,710.822663 999,706,710.822663 999,706,710.822663

Kapitalisasi Pasar cat girl saat ini adalah $ 55.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CATGF adalah 999.71M, dan total suplainya sebesar 999706710.822663. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.52K.