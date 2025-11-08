Harga cGHS Hari Ini

Harga live cGHS (CGHS) hari ini adalah $ 0.092431, dengan perubahan 0.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CGHS ke USD saat ini adalah $ 0.092431 per CGHS.

cGHS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,326, dengan suplai yang beredar 329.01K CGHS. Selama 24 jam terakhir, CGHS diperdagangkan antara $ 0.090557 (low) dan $ 0.093751 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.099394, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04693655.

Dalam kinerja jangka pendek, CGHS bergerak -0.49% dalam satu jam terakhir dan +0.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar cGHS (CGHS)

Kapitalisasi Pasar $ 30.33K$ 30.33K $ 30.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.33K$ 30.33K $ 30.33K Suplai Peredaran 329.01K 329.01K 329.01K Total Suplai 329,014.8680935536 329,014.8680935536 329,014.8680935536

