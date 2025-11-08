Harga Chain Fox Hari Ini

Harga live Chain Fox (CFXSOL) hari ini adalah $ 0.00003158, dengan perubahan 1.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CFXSOL ke USD saat ini adalah $ 0.00003158 per CFXSOL.

Chain Fox saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,578, dengan suplai yang beredar 999.97M CFXSOL. Selama 24 jam terakhir, CFXSOL diperdagangkan antara $ 0.00002968 (low) dan $ 0.00003254 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00609685, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002968.

Dalam kinerja jangka pendek, CFXSOL bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -20.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chain Fox (CFXSOL)

Kapitalisasi Pasar $ 31.58K$ 31.58K $ 31.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.58K$ 31.58K $ 31.58K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,972,838.29 999,972,838.29 999,972,838.29

Kapitalisasi Pasar Chain Fox saat ini adalah $ 31.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CFXSOL adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999972838.29. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.58K.