Harga Chengshi Hari Ini

Harga live Chengshi (CHENG) hari ini adalah $ 0.00000678, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHENG ke USD saat ini adalah $ 0.00000678 per CHENG.

Chengshi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,708.36, dengan suplai yang beredar 841.49M CHENG. Selama 24 jam terakhir, CHENG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00137891, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000492.

Dalam kinerja jangka pendek, CHENG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chengshi (CHENG)

Kapitalisasi Pasar $ 5.71K$ 5.71K $ 5.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.71K$ 5.71K $ 5.71K Suplai Peredaran 841.49M 841.49M 841.49M Total Suplai 841,492,978.0 841,492,978.0 841,492,978.0

Kapitalisasi Pasar Chengshi saat ini adalah $ 5.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHENG adalah 841.49M, dan total suplainya sebesar 841492978.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.71K.