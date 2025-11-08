Harga chibi Hari Ini

Harga live chibi (CHIBI) hari ini adalah $ 0.00002024, dengan perubahan 1.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHIBI ke USD saat ini adalah $ 0.00002024 per CHIBI.

chibi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,210.26, dengan suplai yang beredar 899.51M CHIBI. Selama 24 jam terakhir, CHIBI diperdagangkan antara $ 0.00002024 (low) dan $ 0.0000209 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0028116, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001939.

Dalam kinerja jangka pendek, CHIBI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar chibi (CHIBI)

Kapitalisasi Pasar $ 18.21K$ 18.21K $ 18.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.21K$ 18.21K $ 18.21K Suplai Peredaran 899.51M 899.51M 899.51M Total Suplai 899,507,381.0 899,507,381.0 899,507,381.0

