Harga CHIPS Protocol Hari Ini

Harga live CHIPS Protocol (CHIPS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHIPS ke USD saat ini adalah -- per CHIPS.

CHIPS Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,456, dengan suplai yang beredar 44.90M CHIPS. Selama 24 jam terakhir, CHIPS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01635469, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHIPS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CHIPS Protocol (CHIPS)

Kapitalisasi Pasar $ 22.46K$ 22.46K $ 22.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 500.14K$ 500.14K $ 500.14K Suplai Peredaran 44.90M 44.90M 44.90M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CHIPS Protocol saat ini adalah $ 22.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHIPS adalah 44.90M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 500.14K.