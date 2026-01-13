Berapa harga live Circle rStock?

Circle rStock diperdagangkan pada Rp1402403.100, menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.20% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini CRCLR?

Volatilitas harga CRCLR dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Circle rStock?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp1363433.400 (rendah) dan Rp1405271.00 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan CRCLR?

Dalam 24 jam terakhir, CRCLR mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp1504804.00, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp1113082.600. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Circle rStock?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan CRCLR dengan token Solana Ecosystem,SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks lainnya?

Dalam kategori Solana Ecosystem,SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks, CRCLR menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.