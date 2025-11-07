BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live CLever hari ini adalah 5.17 USD. Lacak informasi harga aktual CLEV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLEV dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live CLever hari ini adalah 5.17 USD. Lacak informasi harga aktual CLEV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLEV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CLEV

Info Harga CLEV

Penjelasan CLEV

Situs Web Resmi CLEV

Tokenomi CLEV

Prakiraan Harga CLEV

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo CLever

Harga CLever (CLEV)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CLEV ke USD:

$5.17
$5.17$5.17
-5.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live CLever (CLEV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:22:43 (UTC+8)

Informasi Harga CLever (CLEV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 5.13
$ 5.13$ 5.13
Low 24 Jam
$ 5.51
$ 5.51$ 5.51
High 24 Jam

$ 5.13
$ 5.13$ 5.13

$ 5.51
$ 5.51$ 5.51

$ 41.83
$ 41.83$ 41.83

$ 1.76
$ 1.76$ 1.76

-1.32%

-5.59%

-15.11%

-15.11%

Harga aktual CLever (CLEV) adalah $5.17. Selama 24 jam terakhir, CLEV diperdagangkan antara low $ 5.13 dan high $ 5.51, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCLEV adalah $ 41.83, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.76.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CLEV telah berubah sebesar -1.32% selama 1 jam terakhir, -5.59% selama 24 jam, dan -15.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CLever (CLEV)

$ 756.73K
$ 756.73K$ 756.73K

--
----

$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M

146.43K
146.43K 146.43K

1,281,608.536748743
1,281,608.536748743 1,281,608.536748743

Kapitalisasi Pasar CLever saat ini adalah $ 756.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLEV adalah 146.43K, dan total suplainya sebesar 1281608.536748743. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.62M.

Riwayat Harga CLever (CLEV) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CLever ke USD adalah $ -0.306439980921573.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CLever ke USD adalah $ -2.0893903580.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CLever ke USD adalah $ -1.2873077690.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CLever ke USD adalah $ -3.956099837736824.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.306439980921573-5.59%
30 Days$ -2.0893903580-40.41%
60 Hari$ -1.2873077690-24.89%
90 Hari$ -3.956099837736824-43.34%

Apa yang dimaksud dengan CLever (CLEV)

  1. What is CLever? CLever gives CVX holders a continuous, automated way to harvest bribes and rewards AND allows users to claim their future bribes and rewards today.
  2. Why use CLever? ● Automate the process of earning yield with CVX: locking, voting, collecting bribes, even re-locking in Convex as needed! ● Claim your future yields today! You can even swap them to CVX and re-deposit them to earn even more yields. ● Your future yield “loan” is non liquidating, low risk, and has certainty in funding costs
  3. How does it work? Users lock their CVX and can immediately claim 50% of their future yields as clevCVX, for zero cost. Users can swap clevCVX for CVX using either the Curve liquidity pool or the clevCVX Furnace. For users that want to create leverage, they may re-deposit their CVX to claim and swap even more, looping as much as they wish to a maximum of ~2X their initial CVX deposit. All CVX locked with CLever will itself be vote-locked with Convex and used to vote for maximum bribe income, with all bribes swapped to CVX and claimable as more clevCVX.
  4. What is CLever Token(CLEV)? CLEV will be a CVX producing #RealYield machine — vote-locked CLEV tokens will earn at least 75% of the CLever platform’s fee revenue (the rest goes to the treasury for growth & opex, final % TBA) and they will also boost your yield in the clevCVX-CVX LP. These LP rewards will create a powerful incentive for users to deposit their CVX into the liquidity pool, which in turn will enable instant swapping from clevCVX to CVX and thus allow future-yield-claimoors to take leverage! LPs earn yields on their fully liquid CVX and borrowers lever up their bribe income.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya CLever (CLEV)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga CLever (USD)

Berapa nilai CLever (CLEV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CLever (CLEV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CLever.

Cek prediksi harga CLever sekarang!

CLEV ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CLever (CLEV)

Memahami tokenomi CLever (CLEV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLEV sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CLever (CLEV)

Berapa nilai CLever (CLEV) hari ini?
Harga live CLEV dalam USD adalah 5.17 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CLEV ke USD saat ini?
Harga CLEV ke USD saat ini adalah $ 5.17. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CLever?
Kapitalisasi pasar CLEV adalah $ 756.73K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CLEV?
Suplai beredar CLEV adalah 146.43K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CLEV?
CLEV mencapai harga ATH sebesar 41.83 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CLEV?
CLEV mencapai harga ATL 1.76 USD.
Berapa volume perdagangan CLEV?
Volume perdagangan 24 jam live CLEV adalah -- USD.
Akankah harga CLEV naik lebih tinggi tahun ini?
CLEV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLEV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:22:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CLever (CLEV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,780.95
$100,780.95$100,780.95

-1.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,282.55
$3,282.55$3,282.55

-0.52%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2192
$1.2192$1.2192

+42.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.57
$154.57$154.57

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,780.95
$100,780.95$100,780.95

-1.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,282.55
$3,282.55$3,282.55

-0.52%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.57
$154.57$154.57

-0.86%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1926
$2.1926$2.1926

-1.87%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$953.05
$953.05$953.05

+2.08%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00018416
$0.00018416$0.00018416

+3,583.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.559
$4.559$4.559

+355.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007631
$0.007631$0.007631

+257.59%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003250
$0.00003250$0.00003250

+201.76%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$15.5001
$15.5001$15.5001

+153.68%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1041
$0.1041$0.1041

+108.20%