Harga Clout Hari Ini

Harga live Clout (CLOUT) hari ini adalah $ 0.00000917, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLOUT ke USD saat ini adalah $ 0.00000917 per CLOUT.

Clout saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,162.65, dengan suplai yang beredar 998.79M CLOUT. Selama 24 jam terakhir, CLOUT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0003554, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000859.

Dalam kinerja jangka pendek, CLOUT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Clout (CLOUT)

Kapitalisasi Pasar $ 9.16K$ 9.16K $ 9.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.16K$ 9.16K $ 9.16K Suplai Peredaran 998.79M 998.79M 998.79M Total Suplai 998,794,237.642208 998,794,237.642208 998,794,237.642208

Kapitalisasi Pasar Clout saat ini adalah $ 9.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLOUT adalah 998.79M, dan total suplainya sebesar 998794237.642208. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.16K.