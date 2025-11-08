Harga Club Atletico Independiente Fan Token Hari Ini

Harga live Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) hari ini adalah $ 0.03554645, dengan perubahan 4.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CAI ke USD saat ini adalah $ 0.03554645 per CAI.

Club Atletico Independiente Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,146, dengan suplai yang beredar 1.44M CAI. Selama 24 jam terakhir, CAI diperdagangkan antara $ 0.03407103 (low) dan $ 0.03559616 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.54, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02863941.

Dalam kinerja jangka pendek, CAI bergerak +3.48% dalam satu jam terakhir dan +11.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Club Atletico Independiente Fan Token (CAI)

Kapitalisasi Pasar $ 51.15K$ 51.15K $ 51.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 177.73K$ 177.73K $ 177.73K Suplai Peredaran 1.44M 1.44M 1.44M Total Suplai 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Club Atletico Independiente Fan Token saat ini adalah $ 51.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CAI adalah 1.44M, dan total suplainya sebesar 5000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 177.73K.