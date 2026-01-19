Berapa harga live Cornucopias?

Cornucopias diperdagangkan pada Rp93.85781830699700000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -5.08% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini COPI?

Volatilitas harga COPI dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Cornucopias?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp93.43849479752750000 (rendah) dan Rp99.85612195515200000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan COPI?

Dalam 24 jam terakhir, COPI mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp2279.456794644600000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp84.68543343843200000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Cornucopias?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan COPI dengan token Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,Cardano Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,MMO lainnya?

Dalam kategori Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,Cardano Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,MMO, COPI menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.