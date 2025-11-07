BursaDEX+
Harga live Cosanta hari ini adalah 2.15 USD. Lacak informasi harga aktual COSA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COSA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang COSA

Info Harga COSA

Penjelasan COSA

Whitepaper COSA

Situs Web Resmi COSA

Tokenomi COSA

Prakiraan Harga COSA

Logo Cosanta

Harga Cosanta (COSA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 COSA ke USD:

$2.17
$2.17
+1.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Cosanta (COSA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:23:45 (UTC+8)

Informasi Harga Cosanta (COSA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.14
$ 2.14
Low 24 Jam
$ 2.19
$ 2.19
High 24 Jam

$ 2.14
$ 2.14

$ 2.19
$ 2.19

$ 11.71
$ 11.71

$ 0.19178
$ 0.19178

-0.73%

+0.59%

+2.04%

+2.04%

Harga aktual Cosanta (COSA) adalah $2.15. Selama 24 jam terakhir, COSA diperdagangkan antara low $ 2.14 dan high $ 2.19, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOSA adalah $ 11.71, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.19178.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COSA telah berubah sebesar -0.73% selama 1 jam terakhir, +0.59% selama 24 jam, dan +2.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cosanta (COSA)

$ 840.28K
$ 840.28K

--
--

$ 840.28K
$ 840.28K

387.59K
387.59K

387,589.34999999
387,589.34999999

Kapitalisasi Pasar Cosanta saat ini adalah $ 840.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COSA adalah 387.59K, dan total suplainya sebesar 387589.34999999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 840.28K.

Riwayat Harga Cosanta (COSA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Cosanta ke USD adalah $ +0.01272547.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Cosanta ke USD adalah $ -0.1942497050.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Cosanta ke USD adalah $ -0.0919770000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Cosanta ke USD adalah $ -0.89544490866723.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01272547+0.59%
30 Days$ -0.1942497050-9.03%
60 Hari$ -0.0919770000-4.27%
90 Hari$ -0.89544490866723-29.40%

Apa yang dimaksud dengan Cosanta (COSA)

What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network.

What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project

History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project

What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins

What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Cosanta (COSA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Cosanta (USD)

Berapa nilai Cosanta (COSA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cosanta (COSA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cosanta.

Cek prediksi harga Cosanta sekarang!

COSA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Cosanta (COSA)

Memahami tokenomi Cosanta (COSA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COSA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Cosanta (COSA)

Berapa nilai Cosanta (COSA) hari ini?
Harga live COSA dalam USD adalah 2.15 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COSA ke USD saat ini?
Harga COSA ke USD saat ini adalah $ 2.15. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cosanta?
Kapitalisasi pasar COSA adalah $ 840.28K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COSA?
Suplai beredar COSA adalah 387.59K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COSA?
COSA mencapai harga ATH sebesar 11.71 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COSA?
COSA mencapai harga ATL 0.19178 USD.
Berapa volume perdagangan COSA?
Volume perdagangan 24 jam live COSA adalah -- USD.
Akankah harga COSA naik lebih tinggi tahun ini?
COSA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COSA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:23:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cosanta (COSA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,734.35

$3,280.32

$1.2473

$154.59

$1.0004

