Harga CraftCoin Hari Ini

Harga live CraftCoin (CRC) hari ini adalah $ 0.02772006, dengan perubahan 10.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRC ke USD saat ini adalah $ 0.02772006 per CRC.

CraftCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,375, dengan suplai yang beredar 879.33K CRC. Selama 24 jam terakhir, CRC diperdagangkan antara $ 0.02275216 (low) dan $ 0.02806214 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.99, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01564181.

Dalam kinerja jangka pendek, CRC bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan +13.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CraftCoin (CRC)

Kapitalisasi Pasar $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K Suplai Peredaran 879.33K 879.33K 879.33K Total Suplai 879,333.45294336 879,333.45294336 879,333.45294336

