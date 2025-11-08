Harga Crome Hari Ini

Harga live Crome (CROME) hari ini adalah $ 0.00818493, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CROME ke USD saat ini adalah $ 0.00818493 per CROME.

Crome saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,184.93, dengan suplai yang beredar 1.00M CROME. Selama 24 jam terakhir, CROME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.322876, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00772015.

Dalam kinerja jangka pendek, CROME bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Crome (CROME)

Kapitalisasi Pasar $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Crome saat ini adalah $ 8.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CROME adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.18K.