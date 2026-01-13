Harga CUSTODIY Hari Ini

Harga live CUSTODIY (CTY) hari ini adalah $ 7.44, dengan perubahan 22.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTY ke USD saat ini adalah $ 7.44 per CTY.

CUSTODIY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,769,625, dengan suplai yang beredar 506.67K CTY. Selama 24 jam terakhir, CTY diperdagangkan antara $ 7.0 (low) dan $ 10.81 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 13.93, sementara all-time low aset ini adalah $ 2.03.

Dalam kinerja jangka pendek, CTY bergerak -1.33% dalam satu jam terakhir dan -38.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CUSTODIY (CTY)

Kapitalisasi Pasar $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 743.99M$ 743.99M $ 743.99M Suplai Peredaran 506.67K 506.67K 506.67K Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CUSTODIY saat ini adalah $ 3.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CTY adalah 506.67K, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 743.99M.