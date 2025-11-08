Harga Daddy Chill Hari Ini

Harga live Daddy Chill (DADDYCHILL) hari ini adalah $ 0.0000278, dengan perubahan 0.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DADDYCHILL ke USD saat ini adalah $ 0.0000278 per DADDYCHILL.

Daddy Chill saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,785, dengan suplai yang beredar 999.54M DADDYCHILL. Selama 24 jam terakhir, DADDYCHILL diperdagangkan antara $ 0.00002727 (low) dan $ 0.0000285 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00648647, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001872.

Dalam kinerja jangka pendek, DADDYCHILL bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -17.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Daddy Chill (DADDYCHILL)

Kapitalisasi Pasar Daddy Chill saat ini adalah $ 27.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DADDYCHILL adalah 999.54M, dan total suplainya sebesar 999541351.266228. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.79K.