Harga Daige Hari Ini

Harga live Daige (DAIGE) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DAIGE ke USD saat ini adalah -- per DAIGE.

Daige saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77,333, dengan suplai yang beredar 999.84M DAIGE. Selama 24 jam terakhir, DAIGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03381155, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DAIGE bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -20.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Daige (DAIGE)

Kapitalisasi Pasar $ 77.33K$ 77.33K $ 77.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 77.33K$ 77.33K $ 77.33K Suplai Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Total Suplai 999,835,862.734213 999,835,862.734213 999,835,862.734213

Kapitalisasi Pasar Daige saat ini adalah $ 77.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DAIGE adalah 999.84M, dan total suplainya sebesar 999835862.734213. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.33K.