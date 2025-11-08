Harga dak Hari Ini

Harga live dak (DAK) hari ini adalah $ 0.00001178, dengan perubahan 6.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DAK ke USD saat ini adalah $ 0.00001178 per DAK.

dak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,783.06, dengan suplai yang beredar 1.00B DAK. Selama 24 jam terakhir, DAK diperdagangkan antara $ 0.00001102 (low) dan $ 0.00001182 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00123006, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001083.

Dalam kinerja jangka pendek, DAK bergerak -0.31% dalam satu jam terakhir dan -16.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar dak (DAK)

Kapitalisasi Pasar $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar dak saat ini adalah $ 11.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DAK adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.78K.