Harga DATBOI Hari Ini

Harga live DATBOI (DATBOI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 17.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DATBOI ke USD saat ini adalah $ 0 per DATBOI.

DATBOI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 141,446, dengan suplai yang beredar 420.00M DATBOI. Selama 24 jam terakhir, DATBOI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00169819, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DATBOI bergerak -0.33% dalam satu jam terakhir dan -54.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DATBOI (DATBOI)

Kapitalisasi Pasar $ 141.45K$ 141.45K $ 141.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 141.45K$ 141.45K $ 141.45K Suplai Peredaran 420.00M 420.00M 420.00M Total Suplai 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DATBOI saat ini adalah $ 141.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DATBOI adalah 420.00M, dan total suplainya sebesar 420000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 141.45K.