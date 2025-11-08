Harga DeCats Hari Ini

Harga live DeCats (DECATS) hari ini adalah $ 0.607467, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DECATS ke USD saat ini adalah $ 0.607467 per DECATS.

DeCats saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,074.67, dengan suplai yang beredar 10.00K DECATS. Selama 24 jam terakhir, DECATS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 114.92, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.501843.

Dalam kinerja jangka pendek, DECATS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +6.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DeCats (DECATS)

Kapitalisasi Pasar $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Suplai Peredaran 10.00K 10.00K 10.00K Total Suplai 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Kapitalisasi Pasar DeCats saat ini adalah $ 6.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DECATS adalah 10.00K, dan total suplainya sebesar 10000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.07K.