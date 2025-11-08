Harga Dechat Hari Ini

Harga live Dechat (DECHAT) hari ini adalah $ 0.0037251, dengan perubahan 0.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DECHAT ke USD saat ini adalah $ 0.0037251 per DECHAT.

Dechat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,790.32, dengan suplai yang beredar 3.70M DECHAT. Selama 24 jam terakhir, DECHAT diperdagangkan antara $ 0.00371155 (low) dan $ 0.00373024 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 8.15, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00150656.

Dalam kinerja jangka pendek, DECHAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +16.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dechat (DECHAT)

Kapitalisasi Pasar $ 13.79K$ 13.79K $ 13.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 93.13K$ 93.13K $ 93.13K Suplai Peredaran 3.70M 3.70M 3.70M Total Suplai 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dechat saat ini adalah $ 13.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DECHAT adalah 3.70M, dan total suplainya sebesar 25000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 93.13K.