Harga Deep Fried Memes Hari Ini

Harga live Deep Fried Memes (FRIED) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRIED ke USD saat ini adalah -- per FRIED.

Deep Fried Memes saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,683.01, dengan suplai yang beredar 997.97M FRIED. Selama 24 jam terakhir, FRIED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FRIED bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -26.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Deep Fried Memes (FRIED)

Kapitalisasi Pasar $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Suplai Peredaran 997.97M 997.97M 997.97M Total Suplai 997,973,316.964445 997,973,316.964445 997,973,316.964445

Kapitalisasi Pasar Deep Fried Memes saat ini adalah $ 9.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FRIED adalah 997.97M, dan total suplainya sebesar 997973316.964445. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.68K.