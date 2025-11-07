Harga Defi Cattos Hari Ini

Harga live Defi Cattos (CATTOS) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATTOS ke USD saat ini adalah -- per CATTOS.

Defi Cattos saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 186,702, dengan suplai yang beredar 1.00B CATTOS. Selama 24 jam terakhir, CATTOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00216791, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CATTOS bergerak +2.79% dalam satu jam terakhir dan +1.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Defi Cattos (CATTOS)

Kapitalisasi Pasar $ 186.70K$ 186.70K $ 186.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 186.70K$ 186.70K $ 186.70K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

