Harga deFusion Hari Ini

Harga live deFusion (DEF) hari ini adalah --, dengan perubahan 20.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEF ke USD saat ini adalah -- per DEF.

deFusion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,957, dengan suplai yang beredar 94.17M DEF. Selama 24 jam terakhir, DEF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00409746, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEF bergerak +5.45% dalam satu jam terakhir dan +0.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar deFusion (DEF)

Kapitalisasi Pasar $ 35.96K$ 35.96K $ 35.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 381.85K$ 381.85K $ 381.85K Suplai Peredaran 94.17M 94.17M 94.17M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar deFusion saat ini adalah $ 35.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEF adalah 94.17M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 381.85K.