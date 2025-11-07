Informasi Harga DeMi (DEMI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Harga Terendah $ 0.502246$ 0.502246 $ 0.502246 Perubahan Harga (1 Jam) -- Perubahan Harga (1 Hari) -- Perubahan Harga (7H) +1.18% Perubahan Harga (7H) +1.18%

Harga aktual DeMi (DEMI) adalah $0.525267. Selama 24 jam terakhir, DEMI diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEMI adalah $ 2.97, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.502246.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEMI telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan +1.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DeMi (DEMI)

Kapitalisasi Pasar $ 911.80K$ 911.80K $ 911.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 911.80K$ 911.80K $ 911.80K Suplai Peredaran 1.74M 1.74M 1.74M Total Suplai 1,735,882.0 1,735,882.0 1,735,882.0

Kapitalisasi Pasar DeMi saat ini adalah $ 911.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEMI adalah 1.74M, dan total suplainya sebesar 1735882.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 911.80K.