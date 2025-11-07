BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Diem hari ini adalah 117.52 USD. Lacak informasi harga aktual DIEM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DIEM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Diem hari ini adalah 117.52 USD. Lacak informasi harga aktual DIEM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DIEM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DIEM

Info Harga DIEM

Penjelasan DIEM

Situs Web Resmi DIEM

Tokenomi DIEM

Prakiraan Harga DIEM

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Diem

Harga Diem (DIEM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DIEM ke USD:

$117.55
$117.55$117.55
+1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Diem (DIEM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:17:26 (UTC+8)

Informasi Harga Diem (DIEM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 109.15
$ 109.15$ 109.15
Low 24 Jam
$ 118.03
$ 118.03$ 118.03
High 24 Jam

$ 109.15
$ 109.15$ 109.15

$ 118.03
$ 118.03$ 118.03

$ 347.15
$ 347.15$ 347.15

$ 109.15
$ 109.15$ 109.15

+0.13%

+1.47%

-12.30%

-12.30%

Harga aktual Diem (DIEM) adalah $117.52. Selama 24 jam terakhir, DIEM diperdagangkan antara low $ 109.15 dan high $ 118.03, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDIEM adalah $ 347.15, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 109.15.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DIEM telah berubah sebesar +0.13% selama 1 jam terakhir, +1.47% selama 24 jam, dan -12.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Diem (DIEM)

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

--
----

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

31.70K
31.70K 31.70K

31,696.58676292044
31,696.58676292044 31,696.58676292044

Kapitalisasi Pasar Diem saat ini adalah $ 3.72M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DIEM adalah 31.70K, dan total suplainya sebesar 31696.58676292044. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.72M.

Riwayat Harga Diem (DIEM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Diem ke USD adalah $ +1.7.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Diem ke USD adalah $ -36.6656876560.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Diem ke USD adalah $ -45.0383177920.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Diem ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.7+1.47%
30 Days$ -36.6656876560-31.19%
60 Hari$ -45.0383177920-38.32%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Diem (DIEM)

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:

Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute

Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Diem (DIEM)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Diem (USD)

Berapa nilai Diem (DIEM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Diem (DIEM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Diem.

Cek prediksi harga Diem sekarang!

DIEM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Diem (DIEM)

Memahami tokenomi Diem (DIEM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DIEM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Diem (DIEM)

Berapa nilai Diem (DIEM) hari ini?
Harga live DIEM dalam USD adalah 117.52 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DIEM ke USD saat ini?
Harga DIEM ke USD saat ini adalah $ 117.52. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Diem?
Kapitalisasi pasar DIEM adalah $ 3.72M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DIEM?
Suplai beredar DIEM adalah 31.70K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DIEM?
DIEM mencapai harga ATH sebesar 347.15 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DIEM?
DIEM mencapai harga ATL 109.15 USD.
Berapa volume perdagangan DIEM?
Volume perdagangan 24 jam live DIEM adalah -- USD.
Akankah harga DIEM naik lebih tinggi tahun ini?
DIEM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DIEM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:17:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Diem (DIEM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,375.94
$101,375.94$101,375.94

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.53
$3,327.53$3,327.53

+0.83%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1400
$1.1400$1.1400

+32.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.52
$156.52$156.52

+0.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,375.94
$101,375.94$101,375.94

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.53
$3,327.53$3,327.53

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.52
$156.52$156.52

+0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2158
$2.2158$2.2158

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$965.09
$965.09$965.09

+3.37%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.771
$4.771$4.771

+377.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007634
$0.007634$0.007634

+257.73%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002825
$0.00002825$0.00002825

+162.30%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.0353
$14.0353$14.0353

+129.71%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0971
$0.0971$0.0971

+94.20%