Berapa harga real-time Dinero Staked ETH hari ini?

Harga live Dinero Staked ETH berada pada Rp52280085.0140, bergerak -1.46% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk PXETH?

PXETH telah diperdagangkan antara Rp51593156.9380 dan Rp53161856.3925, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Dinero Staked ETH hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana PXETH saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa PXETH menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Dinero Staked ETH?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp328989643578.55, Dinero Staked ETH berada di peringkat #1179, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami PXETH baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Dinero Staked ETH dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp203788043.9965, sementara ATL-nya adalah Rp16464849.4955, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar PXETH?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (6289.040825685995 token), kinerja kategori dalam Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Liquid Staked ETH,Liquid Staking, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.