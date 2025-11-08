Harga DJCAT Hari Ini

Harga live DJCAT (DJCAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DJCAT ke USD saat ini adalah -- per DJCAT.

DJCAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,156, dengan suplai yang beredar 1000.00M DJCAT. Selama 24 jam terakhir, DJCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01294105, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DJCAT bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan -19.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DJCAT (DJCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 44.16K$ 44.16K $ 44.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.16K$ 44.16K $ 44.16K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,997,802.44 999,997,802.44 999,997,802.44

