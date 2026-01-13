Harga Dog With Purpose Hari Ini

Harga live Dog With Purpose (DOPU) hari ini adalah $ 0.0031689, dengan perubahan 0.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOPU ke USD saat ini adalah $ 0.0031689 per DOPU.

Dog With Purpose saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,168,900, dengan suplai yang beredar 1.00B DOPU. Selama 24 jam terakhir, DOPU diperdagangkan antara $ 0.00316254 (low) dan $ 0.00317142 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00447717, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOPU bergerak +0.04% dalam satu jam terakhir dan -0.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dog With Purpose (DOPU)

Kapitalisasi Pasar $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dog With Purpose saat ini adalah $ 3.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOPU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.17M.