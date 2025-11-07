Harga DT Inu Hari Ini

Harga live DT Inu (DTI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DTI ke USD saat ini adalah -- per DTI.

DT Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,528, dengan suplai yang beredar 1.00B DTI. Selama 24 jam terakhir, DTI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00391475, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DTI bergerak +0.17% dalam satu jam terakhir dan -15.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DT Inu (DTI)

Kapitalisasi Pasar $ 119.53K$ 119.53K $ 119.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 119.53K$ 119.53K $ 119.53K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DT Inu saat ini adalah $ 119.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DTI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 119.53K.