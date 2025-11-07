Harga DuelNow Hari Ini

Harga live DuelNow (DNOW) hari ini adalah $ 0.00138032, dengan perubahan 16.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DNOW ke USD saat ini adalah $ 0.00138032 per DNOW.

DuelNow saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 124,502, dengan suplai yang beredar 91.80M DNOW. Selama 24 jam terakhir, DNOW diperdagangkan antara $ 0.00116233 (low) dan $ 0.0014836 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04443182, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DNOW bergerak +0.05% dalam satu jam terakhir dan -15.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DuelNow (DNOW)

Kapitalisasi Pasar $ 124.50K$ 124.50K $ 124.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Suplai Peredaran 91.80M 91.80M 91.80M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DuelNow saat ini adalah $ 124.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DNOW adalah 91.80M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.36M.