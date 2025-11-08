Harga duk Hari Ini

Harga live duk (DUK) hari ini adalah $ 0.0000489, dengan perubahan 11.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUK ke USD saat ini adalah $ 0.0000489 per DUK.

duk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,900, dengan suplai yang beredar 1.00B DUK. Selama 24 jam terakhir, DUK diperdagangkan antara $ 0.00004365 (low) dan $ 0.00005124 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00901727, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004098.

Dalam kinerja jangka pendek, DUK bergerak +0.95% dalam satu jam terakhir dan -9.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar duk (DUK)

Kapitalisasi Pasar $ 48.90K$ 48.90K $ 48.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 48.90K$ 48.90K $ 48.90K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar duk saat ini adalah $ 48.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DUK adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 48.90K.