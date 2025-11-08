Harga EAGLES WINGS Hari Ini

Harga live EAGLES WINGS (EGW) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EGW ke USD saat ini adalah -- per EGW.

EAGLES WINGS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,465, dengan suplai yang beredar 446.95B EGW. Selama 24 jam terakhir, EGW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EGW bergerak +1.38% dalam satu jam terakhir dan -9.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EAGLES WINGS (EGW)

Kapitalisasi Pasar $ 38.47K$ 38.47K $ 38.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.47K$ 38.47K $ 38.47K Suplai Peredaran 446.95B 446.95B 446.95B Total Suplai 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

