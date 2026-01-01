Harga ElizaBAO Hari Ini

Harga live ElizaBAO (ELIZABAO) hari ini adalah $ 0.00004206, dengan perubahan 9.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELIZABAO ke USD saat ini adalah $ 0.00004206 per ELIZABAO.

ElizaBAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,055, dengan suplai yang beredar 999.91M ELIZABAO. Selama 24 jam terakhir, ELIZABAO diperdagangkan antara $ 0.00003225 (low) dan $ 0.00005053 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00006429, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002655.

Dalam kinerja jangka pendek, ELIZABAO bergerak +3.84% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ElizaBAO (ELIZABAO)

Kapitalisasi Pasar $ 42.06K$ 42.06K $ 42.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.06K$ 42.06K $ 42.06K Suplai Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Total Suplai 999,906,947.184502 999,906,947.184502 999,906,947.184502

