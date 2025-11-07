BursaDEX+
Harga live ELYFI hari ini adalah 0.00592975 USD. Lacak informasi harga aktual ELFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ELFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ELFI

Info Harga ELFI

Penjelasan ELFI

Situs Web Resmi ELFI

Tokenomi ELFI

Prakiraan Harga ELFI

Harga ELYFI (ELFI)

Harga Live 1 ELFI ke USD:

$0.00593996
-4.50%1D
USD
Grafik Harga Live ELYFI (ELFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:51:57 (UTC+8)

Informasi Harga ELYFI (ELFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00587166
Low 24 Jam
$ 0.00628651
High 24 Jam

$ 0.00587166
$ 0.00628651
$ 0.089174
$ 0.00567896
-1.05%

-4.73%

-8.13%

-8.13%

Harga aktual ELYFI (ELFI) adalah $0.00592975. Selama 24 jam terakhir, ELFI diperdagangkan antara low $ 0.00587166 dan high $ 0.00628651, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highELFI adalah $ 0.089174, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00567896.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ELFI telah berubah sebesar -1.05% selama 1 jam terakhir, -4.73% selama 24 jam, dan -8.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ELYFI (ELFI)

$ 302.35K
--
$ 593.89K
50.91M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar ELYFI saat ini adalah $ 302.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ELFI adalah 50.91M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 593.89K.

Riwayat Harga ELYFI (ELFI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ELYFI ke USD adalah $ -0.000294764960944018.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ELYFI ke USD adalah $ -0.0011136538.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ELYFI ke USD adalah $ -0.0009328629.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ELYFI ke USD adalah $ -0.00144570758050121.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000294764960944018-4.73%
30 Days$ -0.0011136538-18.78%
60 Hari$ -0.0009328629-15.73%
90 Hari$ -0.00144570758050121-19.60%

Apa yang dimaksud dengan ELYFI (ELFI)

ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga ELYFI (USD)

Berapa nilai ELYFI (ELFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ELYFI (ELFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ELYFI.

Cek prediksi harga ELYFI sekarang!

Tokenomi ELYFI (ELFI)

Memahami tokenomi ELYFI (ELFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ELFI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ELYFI (ELFI)

Berapa nilai ELYFI (ELFI) hari ini?
Harga live ELFI dalam USD adalah 0.00592975 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ELFI ke USD saat ini?
Harga ELFI ke USD saat ini adalah $ 0.00592975. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ELYFI?
Kapitalisasi pasar ELFI adalah $ 302.35K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ELFI?
Suplai beredar ELFI adalah 50.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ELFI?
ELFI mencapai harga ATH sebesar 0.089174 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ELFI?
ELFI mencapai harga ATL 0.00567896 USD.
Berapa volume perdagangan ELFI?
Volume perdagangan 24 jam live ELFI adalah -- USD.
Akankah harga ELFI naik lebih tinggi tahun ini?
ELFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ELFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ELYFI (ELFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

