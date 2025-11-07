Harga EMIT Hari Ini

Harga live EMIT (EMIT) hari ini adalah $ 0.525298, dengan perubahan 0.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EMIT ke USD saat ini adalah $ 0.525298 per EMIT.

EMIT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 87,392, dengan suplai yang beredar 166.37K EMIT. Selama 24 jam terakhir, EMIT diperdagangkan antara $ 0.507811 (low) dan $ 0.559579 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.3, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.484618.

Dalam kinerja jangka pendek, EMIT bergerak +0.56% dalam satu jam terakhir dan -8.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EMIT (EMIT)

Kapitalisasi Pasar $ 87.39K$ 87.39K $ 87.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 87.39K$ 87.39K $ 87.39K Suplai Peredaran 166.37K 166.37K 166.37K Total Suplai 166,366.008806249 166,366.008806249 166,366.008806249

Kapitalisasi Pasar EMIT saat ini adalah $ 87.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EMIT adalah 166.37K, dan total suplainya sebesar 166366.008806249. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 87.39K.