Harga Enlightenment Hari Ini

Harga live Enlightenment (E) hari ini adalah $ 0.00003675, dengan perubahan 0.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi E ke USD saat ini adalah $ 0.00003675 per E.

Enlightenment saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,752, dengan suplai yang beredar 999.99M E. Selama 24 jam terakhir, E diperdagangkan antara $ 0.0000358 (low) dan $ 0.00003776 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00060777, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000358.

Dalam kinerja jangka pendek, E bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan -45.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Enlightenment (E)

Kapitalisasi Pasar $ 36.75K$ 36.75K $ 36.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.75K$ 36.75K $ 36.75K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,987,002.875596 999,987,002.875596 999,987,002.875596

Kapitalisasi Pasar Enlightenment saat ini adalah $ 36.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar E adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999987002.875596. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.75K.