Harga Enosys Loans CDP Hari Ini

Harga live Enosys Loans CDP (CDP) hari ini adalah $ 0.972987, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CDP ke USD saat ini adalah $ 0.972987 per CDP.

Enosys Loans CDP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,041,935, dengan suplai yang beredar 5.15M CDP. Selama 24 jam terakhir, CDP diperdagangkan antara $ 0.97014 (low) dan $ 1.027 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.031, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.967274.

Dalam kinerja jangka pendek, CDP bergerak -0.86% dalam satu jam terakhir dan -1.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Enosys Loans CDP (CDP)

Kapitalisasi Pasar $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Suplai Peredaran 5.15M 5.15M 5.15M Total Suplai 5,151,067.999226772 5,151,067.999226772 5,151,067.999226772

Kapitalisasi Pasar Enosys Loans CDP saat ini adalah $ 5.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CDP adalah 5.15M, dan total suplainya sebesar 5151067.999226772. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.04M.