Berapa harga saat ini dari EVERY?

Harga langsung dari EVERY (EVERY) adalah Rp14.317056624 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi EVERY di pasar?

EVERY saat ini berada pada peringkat pasar #3682, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp18753939006.4. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari EVERY?

Jumlah token yang beredar dari EVERY adalah 1310022091.156942 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari EVERY?

Dalam 24 jam terakhir, EVERY diperdagangkan dalam kisaran Rp13.444770976 (terendah 24 jam) hingga Rp15.845032528 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak EVERY dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

EVERY mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp52.554240336, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp9.632590864. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan EVERY hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk EVERY?

Pergeseran harga saat ini sebesar -9.64% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.