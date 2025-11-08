Harga EVERYCOIN Hari Ini

Harga live EVERYCOIN (EVCN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EVCN ke USD saat ini adalah -- per EVCN.

EVERYCOIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,272, dengan suplai yang beredar 991.43M EVCN. Selama 24 jam terakhir, EVCN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00231747, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EVCN bergerak +0.70% dalam satu jam terakhir dan -13.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EVERYCOIN (EVCN)

Kapitalisasi Pasar $ 21.27K$ 21.27K $ 21.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.27K$ 21.27K $ 21.27K Suplai Peredaran 991.43M 991.43M 991.43M Total Suplai 991,428,343.896326 991,428,343.896326 991,428,343.896326

Kapitalisasi Pasar EVERYCOIN saat ini adalah $ 21.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EVCN adalah 991.43M, dan total suplainya sebesar 991428343.896326. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.27K.