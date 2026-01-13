Berapa harga saat ini dari Exactly Wrapped stETH?

Harga langsung dari Exactly Wrapped stETH (EXAWSTETH) adalah Rp64298467.584 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Exactly Wrapped stETH di pasar?

Exactly Wrapped stETH saat ini berada pada peringkat pasar #4194, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp12265287611.2. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari EXAWSTETH?

Jumlah token yang beredar dari EXAWSTETH adalah 190.7553504228733 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Exactly Wrapped stETH?

Dalam 24 jam terakhir, Exactly Wrapped stETH diperdagangkan dalam kisaran Rp63589134.544 (terendah 24 jam) hingga Rp65336573.536 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Exactly Wrapped stETH dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Exactly Wrapped stETH mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp100939525.44, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp28243431.84. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan EXAWSTETH hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Exactly Wrapped stETH?

Pergeseran harga saat ini sebesar -1.58% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Optimism Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.