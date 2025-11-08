Harga FartGuy Hari Ini

Harga live FartGuy (FARTGUY) hari ini adalah --, dengan perubahan 12.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FARTGUY ke USD saat ini adalah -- per FARTGUY.

FartGuy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,705.68, dengan suplai yang beredar 783.78M FARTGUY. Selama 24 jam terakhir, FARTGUY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FARTGUY bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -28.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FartGuy (FARTGUY)

Kapitalisasi Pasar $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Suplai Peredaran 783.78M 783.78M 783.78M Total Suplai 783,784,499.579389 783,784,499.579389 783,784,499.579389

