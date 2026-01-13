Harga Fear Of Missing Out Hari Ini

Harga live Fear Of Missing Out (FOMO) hari ini adalah $ 0.00001502, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FOMO ke USD saat ini adalah $ 0.00001502 per FOMO.

Fear Of Missing Out saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,022.2, dengan suplai yang beredar 999.99M FOMO. Selama 24 jam terakhir, FOMO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00023355, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000713.

Dalam kinerja jangka pendek, FOMO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fear Of Missing Out (FOMO)

Kapitalisasi Pasar $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,993,771.779397 999,993,771.779397 999,993,771.779397

Kapitalisasi Pasar Fear Of Missing Out saat ini adalah $ 15.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FOMO adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999993771.779397. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.02K.