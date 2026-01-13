Harga FETCHR Hari Ini

Harga live FETCHR (FETCHR) hari ini adalah $ 0.00003522, dengan perubahan 8.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FETCHR ke USD saat ini adalah $ 0.00003522 per FETCHR.

FETCHR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,368, dengan suplai yang beredar 918.99M FETCHR. Selama 24 jam terakhir, FETCHR diperdagangkan antara $ 0.00003529 (low) dan $ 0.00004033 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00018784, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003098.

Dalam kinerja jangka pendek, FETCHR bergerak -3.71% dalam satu jam terakhir dan -72.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FETCHR (FETCHR)

Kapitalisasi Pasar $ 32.37K$ 32.37K $ 32.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.37K$ 32.37K $ 32.37K Suplai Peredaran 918.99M 918.99M 918.99M Total Suplai 918,989,902.616421 918,989,902.616421 918,989,902.616421

