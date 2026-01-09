BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live FinnDuck hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar FDUCK adalah 215,520 USD. Lacak informasi harga aktual FDUCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live FinnDuck hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar FDUCK adalah 215,520 USD. Lacak informasi harga aktual FDUCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang FDUCK

Info Harga FDUCK

Penjelasan FDUCK

Situs Web Resmi FDUCK

Tokenomi FDUCK

Prakiraan Harga FDUCK

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FinnDuck

Harga FinnDuck (FDUCK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FDUCK ke USD:

$0.00022943
$0.00022943$0.00022943
+4.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live FinnDuck (FDUCK)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:09:51 (UTC+8)

Harga FinnDuck Hari Ini

Harga live FinnDuck (FDUCK) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 4.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FDUCK ke USD saat ini adalah $ 0 per FDUCK.

FinnDuck saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 215,520, dengan suplai yang beredar 939.38M FDUCK. Selama 24 jam terakhir, FDUCK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FDUCK bergerak -0.54% dalam satu jam terakhir dan +15.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FinnDuck (FDUCK)

$ 215.52K
$ 215.52K$ 215.52K

--
----

$ 215.52K
$ 215.52K$ 215.52K

939.38M
939.38M 939.38M

939,384,330.7601752
939,384,330.7601752 939,384,330.7601752

Kapitalisasi Pasar FinnDuck saat ini adalah $ 215.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FDUCK adalah 939.38M, dan total suplainya sebesar 939384330.7601752. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 215.52K.

Riwayat Harga FinnDuck USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

+4.88%

+15.94%

+15.94%

Riwayat Harga FinnDuck (FDUCK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga FinnDuck ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga FinnDuck ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga FinnDuck ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga FinnDuck ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.88%
30 Days$ 0-2.09%
60 Hari$ 0+0.10%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk FinnDuck

Prediksi Harga FinnDuck (FDUCK) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FDUCK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga FinnDuck (FDUCK) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga FinnDuck berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga FinnDuck yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga FDUCK pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga FinnDuck.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya FinnDuck (FDUCK)

Situs Web Resmi

Tentang FinnDuck

Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh FinnDuck?

FinnDuck beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari FDUCK?

Token ini dihargai sebesar Rp3.85368978322926000, mencatat pergerakan harga sebesar 4.87% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh FinnDuck?

FinnDuck termasuk dalam kategori Charity,BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan FDUCK dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari FinnDuck?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp3624153345.034560000, menempatkan aset ini di peringkat #5917. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai FDUCK yang beredar saat ini?

Terdapat 939384330.7601752 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk FinnDuck hari ini?

Dalam satu hari terakhir, FDUCK mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, FinnDuck berfluktuasi antara Rp3.39394427258874000 dan Rp3.88597622728302000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FinnDuck

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:09:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FinnDuck (FDUCK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi FinnDuck Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3613
$0.3613$0.3613

+80.65%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.02052
$0.02052$0.02052

-31.60%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000551
$0.00000000551$0.00000000551

-44.90%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0107
$0.0107$0.0107

+328.00%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000027226
$0.0000027226$0.0000027226

+305.20%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3613
$0.3613$0.3613

+80.65%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.72279
$0.72279$0.72279

+74.18%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.