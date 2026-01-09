Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh FinnDuck?

FinnDuck beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari FDUCK?

Token ini dihargai sebesar Rp3.85368978322926000, mencatat pergerakan harga sebesar 4.87% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh FinnDuck?

FinnDuck termasuk dalam kategori Charity,BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan FDUCK dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari FinnDuck?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp3624153345.034560000, menempatkan aset ini di peringkat #5917. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai FDUCK yang beredar saat ini?

Terdapat 939384330.7601752 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk FinnDuck hari ini?

Dalam satu hari terakhir, FDUCK mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, FinnDuck berfluktuasi antara Rp3.39394427258874000 dan Rp3.88597622728302000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.